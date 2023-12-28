Оккупанты обстреляли Глушковку на Харьковщине: ранен пожилой человек

72-летняя женщина получила ранения в результате обстрела российскими военными с. Глушковка Купянского района Харьковской области, сообщил в четверг председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 11:00 часов состоялся вражеский обстрел с. Глушковка Купянского района. Ранена 72-летняя женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение - говорится в сообщении Синегубова в Telegram.

В результате вражеского обстрела разрушен один дом, также три повреждены. Профильные службы работают на месте.

Дополнение

российские войска сегодня ударили по Волчанску в Харьковской области, один человек погиб.

Во время вражеского удара по Волчанску люди были возле пункта раздачи продуктов.