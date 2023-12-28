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Оккупанты обстреляли Глушковку на Харьковщине: ранен пожилой человек

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 11:13  •  14891 просмотра

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Российский обстрел ранил 72-летнюю женщину и повредил дома в Глушковке, Харьковская область.

72-летняя женщина получила ранения в результате обстрела российскими военными с. Глушковка Купянского района Харьковской области, сообщил в четверг председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 11:00 часов состоялся вражеский обстрел с. Глушковка Купянского района.  Ранена 72-летняя женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение

- говорится в сообщении Синегубова в Telegram.

В результате вражеского обстрела разрушен один дом, также три повреждены. Профильные службы работают на месте.

Дополнение

российские войска сегодня ударили по Волчанску в Харьковской области, один человек погиб. 

Во время вражеского удара по Волчанску люди были возле пункта раздачи продуктов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Occupants shelled Glushkivka in Kharkiv region: an elderly man is wounded
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