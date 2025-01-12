Оккупанты обстреляли Донецкую область: один погибший и семеро раненых
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, семеро раненых. Повреждено более 50 зданий, включая жилые дома и инфраструктурные объекты.
За 11 января россияне убили одного жителя Донетчины, еще семерых - ранили, Об этом сообщает начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Покровский район. В Покровске повреждены 3 дома, в Гришино погиб человек, повреждены 2 дома; в Родинском повреждено нежилое помещение. В Белицком Добропольской громады ранены 5 человек, повреждены 2 дома, админздание, инфраструктурный объект и автомобиль,
Краматорский район. В Лимане повреждены 6 домов, 2 линии электропередач и газопровод; в Щуровом разрушено нежилое помещение. В Ильиновке повреждены 3 объекта. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 16 частных домов, 5 многоэтажек и 4 линии электропередач; в Веролюбовке повреждены 6 частных домов и админздание.
Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске повреждены 8 домов.
Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 132 человека, в том числе 12 детей.
Напомним
За сутки россияне обстреляли 47 населенных пунктов Херсонской области, есть погибший и двое раненых. Повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили.