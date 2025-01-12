Окупанти обстріляли Донеччину: один загиблий та семеро поранених
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина, семеро поранених. Пошкоджено понад 50 будівель, включаючи житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.
За 11 січня росіяни вбили одного жителя Донеччини, ще сімох – поранили, Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Покровський район. У Покровську пошкоджено 3 будинки, у Гришиному загинула людина, пошкоджено 2 будинки; у Родинському пошкоджено нежитлове приміщення. У Білицькому Добропільської громади поранено 5 людей, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку,
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 6 будинків, 2 лінії електропередач і газогін; у Щуровому зруйновано нежитлове приміщення. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 16 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і 4 лінії електропередач; у Віролюбівці пошкоджено 6 приватних будинків і адмінбудівлю.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 132 людини, у тому числі 12 дітей.
Нагадаємо
За добу росіяни обстріляли 47 населених пунктів Херсонської області, є загиблий та двоє поранених. Пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі.