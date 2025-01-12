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Окупанти обстріляли Донеччину: один загиблий та семеро поранених

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Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина, семеро поранених. Пошкоджено понад 50 будівель, включаючи житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.

За 11 січня росіяни вбили одного жителя Донеччини, ще сімох – поранили, Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Покровський район. У Покровську пошкоджено 3 будинки, у Гришиному загинула людина, пошкоджено 2 будинки; у Родинському пошкоджено нежитлове приміщення. У Білицькому Добропільської громади поранено 5 людей, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку,

- йдеться у повідомленні.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 6 будинків, 2 лінії електропередач і газогін; у Щуровому зруйновано нежитлове приміщення. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 16 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і 4 лінії електропередач; у Віролюбівці пошкоджено 6 приватних будинків і адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 132 людини, у тому числі 12 дітей.

Нагадаємо

За добу росіяни обстріляли 47 населених пунктів Херсонської області, є загиблий та двоє поранених. Пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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