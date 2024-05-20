Оккупанты обстреляли 14 общин Сумской области из различного вооружения

За день военные РФ совершили 48 обстрелов Сумщины, было 243 взрыва. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

По Середино-Будской общине били из минометов (20 взрывов), артиллерии (3 взрыва), также была атака с помощью дронов типа "FPV" (4 взрыва).

В Великописаревской общине были минометные обстрелы (35 взрывов), артобстрелы (10 взрывов), обстрел из гранатометов (10 взрывов) и сброс боеприпаса с беспилотника (1 взрыв).

Белопольскую общину обстреливали из артиллерии (33 взрыва) и минометов (15 взрывов).

На Зноб-Новгородскую общину сбросили 3 мины.

В Краснопольской общине была атака с помощью дронов типа "FPV" (5 взрывов), а также минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрел (7 взрывов).

В Есманьской общине зафиксирован артиллерийский обстрел (13 взрывов), обстрелы из "Градов" (17 взрывов) и минометов (4 взрыва).

Миропольскую общину атаковал дрон типа "FPV" (1 взрыв).

В Шалыгинской общине осуществлен минометный обстрел (8 взрывов).

На Хотинскую общину сбросили 15 мин.

По Юнаковской общине ударили из артиллерии (17 взрывов) и минометов (9 взрывов).

Путивльскую общину обстреливали из артиллерии (4 взрыва).

В Садовской общине был ракетный удар (1 взрыв).

В Николаевской общине был минометный обстрел (5 взрывов).

Свеску общину атаковали с помощью дрона типа "FPV" (1 взрыв).

В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА