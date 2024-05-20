Окупанти обстріляли 14 громад Сумщини з різного озброєння
Київ • УНН
Російські військові обстріляли 14 населених пунктів Сумської області з різних видів зброї, включаючи міномети, артилерію, гранатомети та безпілотники, що призвело до 243 вибухів.
За день військові РФ здійснили 48 обстрілів Сумщини, було 243 вибухи. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
По Середино-Будській громаді били з мінометів (20 вибухів), артилерії (3 вибухи), також була атака за допомогою дронів типу "FPV" (4 вибухи).
У Великописарівській громаді були мінометні обстріли (35 вибухів), артобстріли (10 вибухів), обстріл з гранатометів (10 вибухів) та скидання боєприпасу з безпілотника (1 вибух).
Білопільську громаду обстрілювали з артилерії (33 вибухи) та мінометів (15 вибухів).
Н️а Зноб-Новгородську громаду скинули 3 міни.
У Краснопільській громаді була атака за допомогою дронів типу "FPV" (5 вибухів), а також мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (7 вибухів).
У Есманьській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (13 вибухів), обстріли з "Градів" (17 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
Миропільську громаду атакував дрон типу "FPV" (1 вибух).
У️ Шалигинській громаді здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).
На Хотінську громаду скинули 15 мін.
По Юнаківській громаді вдарили з артилерії (17 вибухів) та мінометів (9 вибухів).
Путивльську громаду обстрілювали з артилерії (4 вибухи).
У Садівській громаді був ракетний удар (1 вибух).
У Миколаївській громаді був мінометний обстріл (5 вибухів).
Свеську громаду атакували за допомогою дрону типу "FPV" (1 вибух).
У Херсонській та Сумській областях зафіксовано ворожі БпЛА18.05.24, 23:17 • 66686 переглядiв