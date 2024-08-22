Оккупанты ночью трижды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

В Днепропетровской области российские войска трижды за ночь обстреляли Никопольский район. Открывали огонь из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших, однако есть повреждения, сообщил в четверг председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Три обстрела за ночь пережила Никопольщина. Вражеская армия била из тяжелой артиллерии. Попала по районному центру и Червоногригорьевской громаде - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в Никополе в результате обстрелов повреждены инфраструктура, 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. Задело и линию электропередач.

Прошло без жертв и пострадавших.

На остальной территории Днепропетровщины было тихо, указал Лысак.

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