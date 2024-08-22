Оккупанты ночью трижды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
Российские войска ночью трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии. Повреждены инфраструктура, дома и линия электропередач, но обошлось без жертв и пострадавших.
В Днепропетровской области российские войска трижды за ночь обстреляли Никопольский район. Открывали огонь из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших, однако есть повреждения, сообщил в четверг председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Три обстрела за ночь пережила Никопольщина. Вражеская армия била из тяжелой артиллерии. Попала по районному центру и Червоногригорьевской громаде
По его словам, в Никополе в результате обстрелов повреждены инфраструктура, 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. Задело и линию электропередач.
Прошло без жертв и пострадавших.
На остальной территории Днепропетровщины было тихо, указал Лысак.
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