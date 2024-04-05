Оккупанты несут значительные потери: за сутки погибло 860 военных

Годовщина Конституции Пилипа Орлика, Международный день супа, День чистой кармы. Что еще можно отметить 5 апреля

Именно пятого апреля 1710 года в молдавском городе Бендеры между гетманом Филиппом Орликом и казацкой старшиной Запорожской Сечи был заключен договор под названием "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского", который вошел в историю как Конституция Филиппа Орлика.