За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 80 авиационных атак, 108 залповых обстрелов

За сутки произошло 65 боевых столкновений. рф нанесла 4 ракетных и 80 авиационных ударов. Совершено 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 4 ракетных и 80 авиационных ударов, а также осуществили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Под артиллерийским обстрелом оказались около 120 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: враг наступательных действий не вел.

Лиманский: Силы обороны отбили 4 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

Бахмутский: ВСУ отбили 30 атак вражеских сил в Луганской и Донецкой областях.

Авдеевский: Защитники отбили 2 атаки россиян в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское.

Новопавловский: рф 20 раз пыталась прорвать оборону украинских войск.

Ореховский: Силы обороны отбили 4 атаки противника в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты совершили 5 безуспешных атак позиций наших войск.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийским системам, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ и 2 средствам ПВО противника.

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