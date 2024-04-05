Украинские военные сбили все 13 российских беспилотников в ночном воздушном бою

Силы обороны сбили все 13 беспилотников, выпущенные ночью 5 апреля по Украине, во время противовоздушного боя в трех областях государства. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

По информации, ночью 5 апреля 2024 года российские войска выпустили 2 зенитные управляемые ракеты типа С-300/С-400, 3 баллистические ракеты "Искандер-М", а также 13 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136" по территории Украины.

В результате противовоздушного боя, который развернулся в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях, украинские военные сумели сбить все 13 БпЛА "Shahed", которые были направлены на территорию страны.

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины