Оккупанты нанесли удар по Торецку: один человек погиб, еще трое - ранены
Киев • УНН
Российский авиаудар по Торецку разрушил дом, один человек погиб, трое получили ранения
Армия рф нанесла авиаудар по Торецку. Как сообщили в ГСЧС, разрушен дом, есть погибший, передает УНН.
Торецк. Вечером враг совершил авиаудар по городу. В результате разрушен частный дом на 4 хозяина
По данным ГСЧС, погиб один человек. Из-под завалов спасли двух человек. В целом пострадали 3 человека.
"Работы завершены", - добавили в ГСЧС.
Оккупанты нанесли удар по Торецку: один человек погиб, еще трое - ранены
Российский авиаудар по Торецку разрушил дом, один человек погиб, трое получили ранения.
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