Оккупанты нанесли удар по Торецку: один человек погиб, еще трое - ранены

Руководство одесского ДТЭК просит людей набраться терпения - скоро все будут со светом

Ураган в Одесской области оставил без света 596 000 человек. ДТЭК работает над восстановлением электроснабжения в круглосуточном режиме, уделяя первоочередное внимание наиболее пострадавшим районам. Восстановительные работы сложные из-за трудностей с доступом и погодных условий.