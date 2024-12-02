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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли более 340 ударов по Запорожской области: что известно об атаках

Оккупанты нанесли более 340 ударов по Запорожской области: что известно об атаках

Киев  •  УНН

 • 3457 просмотра

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За минувшие сутки террористы атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, дроны, артиллерию и РСЗО. Среди атак - 195 ударов дронами, 132 артиллерийских обстрела и 13 атак РСЗО.

За прошедшие сутки вражеские войска нанесли 342 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, применив авиацию, дроны, артиллерию и РСЗО. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Два авиаудара были направлены на Гуляйпольское. 

195 дронов разных типов атаковали лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловку, малую Токмачка, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское. 

Реактивными системами залпового огня оккупанты 13 раз обстреляли районы Малой Токмачки, Новоданиловки, Новодаровки и Новоандреевки. 

132 артиллерийских удара были зафиксированы по населенным пунктам лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Малиновка, Новодаровка и Ольговское. 

К счастью, никаких сообщений о разрушениях или пострадавших среди мирного населения не поступало.

Войска рф за прошедшие сутки нанес более 500 ударов по Запорожской области30 нояб. 2024, 05:26 • 46328 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье