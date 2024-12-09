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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли более 200 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях

Оккупанты нанесли более 200 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

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Российские войска совершили 218 атак по 11 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары и атаки беспилотников. Зафиксировано разрушение инфраструктуры, жертв среди гражданских нет.

Оккупанты нанесли 218 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Противник совершил атаки на Запорожскую область.

Четыре авиаудара были направлены на Новоандреевку и Малую Токмачку. Атаковали также 112 беспилотников, которые обстреляли лобково, Гуляйполе, Щербаки и другие населенные пункты.

Шесть обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловка и соседние села, а 96 артиллерийских ударов нанесено по гражданской инфраструктуре в ряде районов. 

Зафиксировано два случая разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Жертв среди мирных жителей нет.

В Запорожской области прогремели взрывы6 дек. 2024, 21:15 • 31422 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozheЗапорожье