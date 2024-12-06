В Запорожской области прогремели взрывы
Киев • УНН
В Запорожской области зафиксированы взрывы, о чем сообщил глава ОВА Иван Федоров. Воздушные силы предупреждали о возможных вражеских угрозах в регионе.
В Запорожской области раздаются взрывы. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Взрывы в Запорожской области.
прямо сейчас россияне продолжают терроризировать наших людей
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Воздушные силы предупреждали о вражеских угрозах.
В Запорожье в результате вражеской атаки пострадала 16-летняя девушка24 нояб. 2024, 23:26 • 56706 просмотров