Оккупанты нанесли 510 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
Вражеские войска нанесли 510 ударов по Запорожской области, используя авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию. В результате обстрелов повреждены жилые дома и инфраструктура, ранена 69-летняя женщина.
За сутки вражеские войска совершили 510 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области, нанеся значительные повреждения жилым домам и инфраструктуре. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Оккупанты провели 22 авиаудара по городам Запорожье, Каменному, Кушугуму, Степногорску, Каменскому, Приморскому и Малой Токмачке. Беспилотные летательные аппараты различных модификаций (323 единицы) были использованы для атак на Беленькое, Приморское, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
Военные противника также применили реактивные системы залпового огня (РСЗО), нанеся 8 обстрелов по Лобковому, Новоданиловке, Новодаровке и Малой Токмачке. Кроме того, было зафиксировано 157 артиллерийских обстрелов по Лобковому, Орехову, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью и Новодаровке.
На фоне обстрелов в местные органы поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в области. Кроме того, 69-летняя женщина получила ранения в результате российских атак по Запорожскому району.
Ночной удар по Запорожью: повреждена инфраструктура, без жертв13 нояб. 2024, 04:33 • 6786 просмотров