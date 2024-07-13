Российские войска совершили 272 атаки на 10 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые привели к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.
В течение суток оккупанты нанесли 272 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. Войска рф осуществили авиационный удар по Роботино. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
108 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Беленькое, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку.
6 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино.
157 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Приморского, Степногорска, Малой Токмачки, Новоандреевки, Левадного, Роботино и Малиновки.
Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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