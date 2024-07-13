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Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом 11 июля 2024, 11:52 • 69910 просмотра

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея 11 июля 2024, 11:07 • 41622 просмотра