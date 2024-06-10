Враг на временно захваченных территориях заставляет школьников участвовать в пропагандистском флешмобе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

С 12 июня оккупационные администрации на временно захваченных территориях начнут принудительно привлекать местных школьников к новому пропагандистскому флешмобу. Дети вынуждены будут участвовать в нацистском конкурсе "песни о родной стране" и петь песни о рф.

Этот конкурс является частью большой пропагандистской кампании, которая имеет целью прославлять рф как "родную страну" и укреплять идею российских территорий.

Департаменты образования при оккупационных администрациях получили план участия детей, который должны выполнить и передали этот план школам.

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