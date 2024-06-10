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Окупанти на загарбаних територіях змушують школярів брати участь у пропагандистському флешмобі

Київ • УНН

 • 100486 перегляди

Ворог на тимчасово окупованих територіях змушує школярів брати участь у пропагандистському флешмобі з виконанням пісень, що прославляють рф як їхню "рідну країну".

Ворог на тимчасово захоплених територіях змушує школярів брати участь у пропагандистському флешмобі. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

З 12 червня окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях почнуть примусово залучати місцевих школярів до нового пропагандистського флешмобу. Діти змушені будуть брати участь у нацистському конкурсі "пісні про рідну країну" та співати пісні про рф.

Цей конкурс є частиною великої пропагандистської кампанії, яка має на меті прославляти рф як "рідну країну" та зміцнювати ідею російських територій.

Департаменти освіти при окупаційних адміністраціях отримали план участі дітей, який мають виконати і передали цей план школам.

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Юлія Котвицька

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