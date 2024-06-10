Окупанти на загарбаних територіях змушують школярів брати участь у пропагандистському флешмобі
Київ • УНН
Ворог на тимчасово окупованих територіях змушує школярів брати участь у пропагандистському флешмобі з виконанням пісень, що прославляють рф як їхню "рідну країну".
Ворог на тимчасово захоплених територіях змушує школярів брати участь у пропагандистському флешмобі. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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З 12 червня окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях почнуть примусово залучати місцевих школярів до нового пропагандистського флешмобу. Діти змушені будуть брати участь у нацистському конкурсі "пісні про рідну країну" та співати пісні про рф.
Цей конкурс є частиною великої пропагандистської кампанії, яка має на меті прославляти рф як "рідну країну" та зміцнювати ідею російських територій.
Департаменти освіти при окупаційних адміністраціях отримали план участі дітей, який мають виконати і передали цей план школам.
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