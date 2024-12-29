Оккупанты на Луганщине запрещают местным жителям пользоваться интернетом - ОВА
Киев • УНН
В Северодонецке и других оккупированных населенных пунктах Луганщины россияне отключают интернет. Силовики рф угрожают владельцам заведений, которые предоставляют доступ к Wi-Fi.
На оккупированной территории Луганской области российские захватчики продолжают препятствовать населению использовать интернет. Об этом сообщает начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Лысогора, в Северодонецке российские оккупанты уже давно отключили интернет. Местные жители вынуждены были искать альтернативы - выезжали в населенные пункты на автодороге в Луганск, такие как Смоляниново, Новоохтырка, Новоайдар. Там в магазинах или других общественных местах продавали пароли к Wi-Fi, что позволяло хоть на короткое время связаться с родными.
С недавних пор владельцам таких заведений представители силовых структур рф начали выносить предупреждения
Он также добавил, что сейчас ситуация значительно ухудшилась. российские силовики начали оказывать давление на владельцев таких заведений, угрожая отключить интернет.
Напомним
С 1 января 2025 года жителей оккупированных территорий Запорожской области без российских паспортов приравняют к иностранцам. Им грозит принудительное выселение из-за ограничения 90-дневного пребывания без визы.