Оккупанты ликвидировали своих же наемников на Александровском направлении во время "friendly fire"
Киев • УНН
ГРУ обнародовало перехват о потерях оккупантов и иностранных наемников из-за дружественного огня.
российские оккупанты продолжают нести потери из-за "дружественного огня". Одно из соответствующих аудиоперехватов было записано украинскими военными, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Детали
На Александровском направлении фронта группа захватчиков, в составе которой находились иностранные наемники, понесла потери из-за дружественного огня.
"Мага" - "200", ваши убили пацана. Он не успел ещё сегодня дойти до позиции даже. И (темнокожий – ред) у меня раненый
В ответ оккупант с позывным "грифон" рассказал, что подразделения попали под "дружественный огонь". Полный разговор доступен на аудиозаписи.
Напомним
россияне продолжают вербовать на войну против Украины наемников из стран Африки – недавно еще один гражданин Нигерии погиб после подписания контракта.