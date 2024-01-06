Оккупанты держат наготове около 40 "Калибров" - Гуменюк

Россияне держат наготове около 40 "Калибров", однако из-за непогоды все ракетоносители были заведены в пункты базирования. Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

По ее мнению, россияне могут выпустить "Калибры" по Украине с похолоданием, которое ожидается в ближайшие дни.

"Погода заставила вернуть ракетоносители в пункты базирования, потому что до этого момента как ухудшилась погода, они продолжали дежурство. На нем находились два фрегата. Это два надводных ракетоносителя, снаряжение 16 "Калибров". Общая готовность "Калибров" может оцениваться сейчас до 40, учитывая, что три уже были использованы в одной из атак. Но все остальное наготове и может быть применено... Сегодня мы можем констатировать - они снаряжены, готовы, но экономят ракеты типа "Калибр". С приближением холодов, которые нам прогнозируют, они могут применять морские ракетоносители для того, чтобы наносить удары по энергетической инфраструктуре. И именно поэтому мы сегодня тщательно отслеживаем их дежурство", - подчеркнула Гуменюк.

В то же время она добавила, что ракетоносители оккупантов для снаряжения должны заходить в Севастополь, который в последнее время находится в зоне риска.

"Все-таки логистика, оборудование, обеспечение перезагрузки этих ракет, это все же Севастополь. И врагу там неспокойно. Так что у них все же есть зависимость от того, что зона риска, это опасно и туда обращаться не стоит", - отметила руководитель пресс-центра Сил обороны юга.

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