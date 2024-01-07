Окупанти тримають напоготові близько 40 "Калібрів" - Гуменюк

Росіяни тримають напоготові близько 40 "Калібрів", однак через негоду всі ракетоносії були заведені у пункти базування. Про це в ефірі "Ми-Україна" розповіла керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, передає УНН.

На її думку, росіяни можуть випустити "Калібри" по Україні з похолоданням, яке очікується найближчими днями.

"Погода змусила повернути ракетоносії в пункти базування, тому що до цього моменту як погіршилася погода, вони продовжували чергування. На ньому перебували два фрегати. Це два надводних ракетоносії, спорядження 16 "Калібрів". Загальна готовність "Калібрів" може оцінюватися зараз до 40, враховуючи, що три вже були використані в одній з атак. Але все інше напоготові і може бути застосовано… Сьогодні ми можемо констатувати - вони споряджені, готові, але економлять ракети типу "Калібр". З наближенням холодів, які нам прогнозують, вони можуть застосовувати морські ракетоносії для того, щоб завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. І саме тому ми сьогодні ретельно відстежуємо їхнє чергування", - наголосила Гуменюк.

Водночас вона додала, що ракетоносії окупантів для спорядження повинні заходити у Севастополь, який останнім часом перебуває у зоні ризику.

"Все ж таки логістика, устаткування, забезпечення перезавантаження цих ракет, це все ж таки Севастополь. І ворогу там неспокійно. Отже в них все ж таки є залежність від того, що зона ризику, це небезпечно і туди звертатися не варто", - зазначила керівниця пресцентру Сил оборони півдня.

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