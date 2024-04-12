Оккупанты атаковали Запорожскую область: 279 ударов за сутки, ранена женщина

Оккупанты нанесли 279 ударов по Запорожской области. В городе Гуляйполе из-за российского артиллерийского обстрела была ранена женщина. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В течение суток россияне нанесли 279 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области.

Следовательно, вражеская сила атаковала ракетами объект энергетики в Запорожском районе. Также был нанесен авиационный удар по Малой Токмачке.

46 ударных беспилотников различной модификации терроризировали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Кроме того, было зафиксировано 15 обстрелов РСЗО по Орехову, Малой Токмачке, Роботино, Малиновке и Левадному и 214 артобстрелов по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Добавим

За сутки поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в результате. К сожалению, в результате вражеского артиллерийского обстрела города Гуляйполе ранена одна местная жительница.

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