Оккупанты атаковали Запорожскую область: 279 ударов за сутки, ранена женщина

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Международный день полета человека в космос, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День хомяков, День рок-н-ролла. Что еще можно отметить 12 апреля
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Президент Молдовы Майя Санду призвала поставить больше систем противовоздушной обороны в Украину после того, как российский ракетный удар разрушил крупную электростанцию в Киевской области.
Раскрыто хищение бюджетных средств на захваченных территориях: детали дела
кремлевские коллаборационисты злоупотребляют бюджетными средствами на оккупированных территориях, в частности бывшая сотрудница университета, которая присваивала деньги через свою невестку.
В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад
Воздушные Силы Украины информируют о российских беспилотниках, которые направляются на запад в Липовецком районе Винницкой области.
рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц
Враг завозит на временно оккупированные территории тетради с портретами убийц, воюющих против Украины, манипулируя сознанием детей и навязывая им убийственную расистскую идеологию, сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.