Оккупанты атаковали Запорожскую область: 279 ударов за сутки, ранена женщина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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huliaipoleГуляйполе
Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  119642 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  115883 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  131135 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  159050 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139009 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133974 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117538 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100233 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  116015 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115702 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

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5 апреля 2024, 10:51  •  444370 просмотра

Оккупанты атаковали Запорожскую область: 279 ударов за сутки, ранена женщина

российские войска нанесли 279 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, ранив женщину в Гуляйполе.

Война •   •  20447 просмотра
Оккупанты атаковали Запорожскую область: 279 ударов за сутки, ранена женщина

Украинские войска сбили 16/17 российских ударных беспилотников во время боевой работы

ПВО успешно уничтожила 16/17 вражеских ударных беспилотников "Shahed" во время российской атаки в ночь на 12 апреля 2024 года.

Война •   •  20819 просмотра
Украинские войска сбили 16/17 российских ударных беспилотников во время боевой работы

Сегодня Международный день беспризорных детей: сколько таких детей в Украине

Накануне полномасштабного российского вторжения в Украине по официальным данным было от 100 тысяч до 200 тысяч беспризорных детей.

Общество •   •  19884 просмотра
Сегодня Международный день беспризорных детей: сколько таких детей в Украине

Ночной вражеский дроновой террор: вспыхнул пожар на энергетическом объекте в Кривом Роге

На энергетическом объекте в Кривом Роге Днепропетровской области вспыхнул пожар из-за обломков сбитого российского беспилотника, но его удалось локализовать без жертв.

Война •   •  19642 просмотра
Ночной вражеский дроновой террор: вспыхнул пожар на энергетическом объекте в Кривом Роге

Байден пообещал защищать Филиппины в Южно-Китайском море на фоне напряженности в отношениях с Китаем

Байден подтвердил оборонные обязательства США перед Филиппинами и Японией, заявив, что любое нападение на филиппинские силы в Южно-Китайском море приведет к укреплению их договора о взаимной обороне.

Новости Мира •   •  18862 просмотра
Байден пообещал защищать Филиппины в Южно-Китайском море на фоне напряженности в отношениях с Китаем

Международный день полета человека в космос, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День хомяков, День рок-н-ролла. Что еще можно отметить 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, жители нашей планеты приобщаются к празднованию события, которое знаменует важный этап в развитии человечества и его научно-технического прогресса - первому полету человека в космос.

УНН Lite •   •  18566 просмотра
Международный день полета человека в космос, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День хомяков, День рок-н-ролла. Что еще можно отметить 12 апреля

Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину

Президент Молдовы Майя Санду призвала поставить больше систем противовоздушной обороны в Украину после того, как российский ракетный удар разрушил крупную электростанцию в Киевской области.

Война •   •  24674 просмотра
Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину

Раскрыто хищение бюджетных средств на захваченных территориях: детали дела

кремлевские коллаборационисты злоупотребляют бюджетными средствами на оккупированных территориях, в частности бывшая сотрудница университета, которая присваивала деньги через свою невестку.

Война •   •  21121 просмотра
Раскрыто хищение бюджетных средств на захваченных территориях: детали дела

В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад

Воздушные Силы Украины информируют о российских беспилотниках, которые направляются на запад в Липовецком районе Винницкой области.

Война •   •  33829 просмотра
В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад

рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц

Враг завозит на временно оккупированные территории тетради с портретами убийц, воюющих против Украины, манипулируя сознанием детей и навязывая им убийственную расистскую идеологию, сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Война •   •  45141 просмотра
рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц