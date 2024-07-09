Оккупанты атаковали Полтавщину: предварительно, есть попадание в промышленный объект
Киев • УНН
российские военные атаковали промышленный объект в Полтавской области, обошлось без жертв.
Армия рф атаковала Полтавскую область. Предварительно, есть попадание в промышленный объект. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
"Сегодня россияне атаковали Полтавскую область. Предварительно есть попадание в промышленный объект. Без пострадавших", - написал Пронин.
Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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