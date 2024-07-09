Группа крылатых ракет движется на Полтавщину - Воздушные силы
Киев • УНН
Вражеские крылатые ракеты из Харьковской области заходят на территорию Полтавской области, двигаясь в направлении города Полтава, сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Группа вражеских крылатых ракет движется на Полтавщину, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
"Группа крылатых ракет с Харьковщины заходят на Полтавщину! Движутся в направлении Полтавы!" - говорится в сообщении.
Воздушные силы сообщили о работе по вражескому дрону-разведчику в Полтавской области9 июля 2024, 11:07 • 26967 просмотров
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