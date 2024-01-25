Оккупанты атаковали Харьковскую область: четыре человека получили ранения
В результате удара российских военных в Харьковской области Украины четыре человека получили ранения.
В Польше начали строительство второго разведывательного корабля
Польша начала строительство второго корабля радиоэлектронной разведки для своего флота. Корабли, являющиеся частью программы "Дельфин", являются передовыми единицами, предназначенными для улучшения возможностей страны и НАТО по сбору разведывательной информации, а их поставка ВМС Польши ожидается к 2027 году.
Особое внимание - Авдеевка: Зеленский заслушал доклады о ситуации на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте, сосредоточившись прежде всего на Авдеевке и Купянском направлении.
В оккупированном Мелитополе прогремели два взрыва
По словам Федорова, в оккупированном городе прогремело два взрыва. Причины взрывов еще не установлены.
Украинские сноубордисты завоевали четыре медали на Кубке Европы в Пампорово
Украинская сноубордистка Надежда Гапатин завоевала серебряную медаль в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы по сноубордингу в болгарском Пампорово. Это уже четвертая медаль для украинской женской команды на этих соревнованиях.
Масштабный пожар в российском туапсе: вероятно, есть "прилет" по нефтеперерабатывающему заводу
На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе туапсе вспыхнул масштабный пожар, вызванный вероятной атакой беспилотника. Однако официальной информации не поступало, а данные о жертвах остаются неизвестными.
Взятие ДНК-образцов за рубежом для родственников пропавших без вести украинцев продлили на неопределенный срок - МВД
Заместитель министра внутренних дел Украины объявил о продлении на неопределенный срок забора образцов ДНК у родственников пропавших без вести лиц, проживающих за рубежом. Эта информация о ДНК будет добавлена в Центральный реестр генетических признаков человека для сравнения в процессе поиска пропавших без вести.
Украина будет настаивать на международном расследовании, ГУР выясняет судьбы всех пленных: Зеленский о катастрофе российского Ил-76
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы российского Ил-76. Сейчас Главное управление разведки Министерства обороны Украины работает над установлением судьбы всех пленных.
Катастрофа российского Ил-76: Зеленский отменил региональную поездку
Глава государства отменил региональную поездку в центральные области до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в белгородской области.
Вечерняя атака рф: Кипер рассказал детали о двух "прилетах" в Одессе
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате вечерней атаки рф в Одессе есть два "прилета".