Окупанти атакували Харківщину: чотири людини отримали поранення

Армія рф вдарила по Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у результаті удару поранено чотирьох людей, передає УНН.

"Окупанти вдарили по Рогані Харківського району. Один будинок зруйновано, у двох приватних будинках виникла пожежа. Поранення отримали 60-, 39-, 26-річні жінки та хлопець 17 років. Стан усіх - легкий", - повідомив Синєгубов.

За словами глави ОВА, ліквідація наслідків обстрілів окупантів триває.

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