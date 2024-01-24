Ймовріно, за межами міста: у Харкові пролунала низка вибухів - ЗМІ

Звуки вибухів чули у Харкові. Як повідомляє Суспільне, ймовірно, вибухи лунали за межами міста, передає УНН.

"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.

Раніше у регіоні оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про атаку безпілотників.