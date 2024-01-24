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28 березня, 18:00 • 132547 перегляди

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Ймовріно, за межами міста: у Харкові пролунала низка вибухів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 29435 перегляди

У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста. Раніше у регіоні оголошена повітряна тривога.

Звуки вибухів чули у Харкові. Як повідомляє Суспільне, ймовірно, вибухи лунали за межами міста, передає УНН.

"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.

Раніше у регіоні оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про атаку безпілотників.

Антоніна Туманова

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