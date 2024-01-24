Вероятно, за пределами города: в Харькове прогремел ряд взрывов - СМИ
Киев • УНН
В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города. Ранее в регионе объявлена воздушная тревога.
Звуки взрывов слышали в Харькове. Как сообщает Суспільне, вероятно, взрывы раздавались за пределами города, передает УНН.
"В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.
Ранее в регионе объявлена воздушная тревога. Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об атаке беспилотников.
Вероятно, за пределами города: в Харькове прогремел ряд взрывов - СМИ
В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города. Ранее в регионе объявлена воздушная тревога.
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