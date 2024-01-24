Вероятно, за пределами города: в Харькове прогремел ряд взрывов - СМИ

Ракетный удар по Горняку: количество раненых возросло до 9, спасательная операция завершена

В результате российского удара по Горняку в Донецкой области два человека погибли и девять получили ранения, в том числе двое детей. Поисково-спасательная операция завершена, но полиция продолжает обследовать местность.