Личному охраннику главаря террористов "ДНР" А.Захарченко грозит 15 лет тюрьмы

Установлено, что житель города Торез 1977 г.р., который с 2003 по 2014 годы работал в органах МВД в Донецкой области, в октябре 2014 года вступил в ряды террористической организации "ДНР", а именно - личный состав так называемой "охраны главы ДНР".

В течение определенного периода бывший милиционер обеспечивал личную безопасность "главы ДНР" Захарченко А.В.

Выполняя преступные приказы, обвиняемый охранял главаря террористов от военнослужащих, правоохранителей и участников других военных формирований Украины, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области.

Судить бывшего милиционера будут заочно. За сотрудничество с террористами ему грозит до 15 лет лишения свободы.