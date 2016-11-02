Особистому охоронцю ватажка терористів "ДНР" О.Захарченка загрожує 15 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Особистого охоронця ватажка терористів "ДНР" О.Захарченка судитимуть заочно на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що мешканець міста Торез 1977 р.н., який з 2003 по 2014 роки працював в органах МВС в Донецькій області, у жовтні 2014 року вступив до лав терористичної організації “ДНР”, а саме — до особового складу так званої “охорони голови ДНР”.
Протягом певного періоду колишній міліціонер забезпечував особисту безпеку “голови ДНР” Захарченка О.В.
Виконуючи злочинні накази, обвинувачений охороняв ватажка терористів від військовослужбовців, правоохоронців та учасників інших військових формувань України, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.
Судитимуть колишнього правоохоронця заочно. За співпрацю з терористами йому загрожує до 15 років позбавлення волі.