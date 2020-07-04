Охранников, которые не вмешались в драку со стрельбой в Киеве, привлекут к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В рамках расследования массовой драки со стрельбой на Бессарабке в Киеве, действиям охранников, которые не вмешаться в конфликт и не пресекли хулиганские действия, будет дана правовая оценка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
“Сегодня некоторые СМИ, освещая информацию о драке со стрельбой в Печерском районе столицы, распространили информацию, что полицейские не приняли мер для ее прекращения. Однако эта информация не соответствует действительности”, — говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что в течение первых нескольких минут после получения вызова на место происшествия прибыло 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.
“... на фото, которое распространяют в соцсетях и СМИ, мужчины в черной форме, которые стоят поблизости в момент драки не являются полицейским, это — охранники развлекательных заведений, которые вместо того, чтобы вмешаться в конфликт и прекратить хулиганские действия, стояли и наблюдали за ними. Поэтому, в рамках расследования уголовного производства действиям охранников также будет дана правовая оценка”, - отмечается в сообщении.
Напомним, полиция задержала 10 участников драки со стрельбой на столичном Печерске. Одной из участниц инцидента врачи оказали помощь на месте происшествия. Также двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы.