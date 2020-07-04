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Охоронців, які не втрутилися у бійку зі стріляниною в Києві, притягнуть до відповідальності

Охоронців, які не втрутилися у бійку зі стріляниною в Києві, притягнуть до відповідальності

Київ • УНН

 • 27141 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. У рамках розслідування масової бійки зі стріляниною на Бессарабці в Києві, діям охоронців, які не втрутитися в конфлікт та не припинили хуліганські дії, буде надана правова оцінка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

“Сьогодні деякі ЗМІ, висвітлюючи інформацію про бійку зі стріляниною у Печерському районі столиці, поширили інформацію, що поліцейські не вжили заходів для її припинення. Однак ця інформація не відповідає дійсності”, — йдеться в повідомленні.

В поліції наголошують, що упродовж перших кількох хвилин після отримання виклику на місце події прибуло 7 екіпажів патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

“... на фото, яке поширюють в соцмережах та ЗМІ, чоловіки у чорній формі, які стоять поблизу в момент бійки, не є поліцейськими, це — охоронці розважальних закладів, які замість того, аби втрутитися в конфлікт та припинити хуліганські дії, стояли і спостерігали за ними. Тож, у рамках розслідування кримінального провадження діям охоронців також буде надана правова оцінка”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, поліція затримала 10 учасників бійки зі стріляниною на столичному Печерську. Одній з учасниць інциденту лікарі надали допомогу на місці події. Також двоє учасників отримали ножові поранення та були госпіталізовані.

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