Охоронців, які не втрутилися у бійку зі стріляниною в Києві, притягнуть до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У рамках розслідування масової бійки зі стріляниною на Бессарабці в Києві, діям охоронців, які не втрутитися в конфлікт та не припинили хуліганські дії, буде надана правова оцінка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
“Сьогодні деякі ЗМІ, висвітлюючи інформацію про бійку зі стріляниною у Печерському районі столиці, поширили інформацію, що поліцейські не вжили заходів для її припинення. Однак ця інформація не відповідає дійсності”, — йдеться в повідомленні.
В поліції наголошують, що упродовж перших кількох хвилин після отримання виклику на місце події прибуло 7 екіпажів патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції.
“... на фото, яке поширюють в соцмережах та ЗМІ, чоловіки у чорній формі, які стоять поблизу в момент бійки, не є поліцейськими, це — охоронці розважальних закладів, які замість того, аби втрутитися в конфлікт та припинити хуліганські дії, стояли і спостерігали за ними. Тож, у рамках розслідування кримінального провадження діям охоронців також буде надана правова оцінка”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, поліція затримала 10 учасників бійки зі стріляниною на столичному Печерську. Одній з учасниць інциденту лікарі надали допомогу на місці події. Також двоє учасників отримали ножові поранення та були госпіталізовані.