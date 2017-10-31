Охрана Осмаева будет усилена - прокурор

"Сейчас действительно применяются меры безопасности (по А.Осмаеву - ред.) и учитывая системные нападения в отношении этих лиц, я уверен, что охрану ближайшее время снимать с него не будут. Более того будут меры охраны усилены", - сказал Д.Чибисов.

Уже 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области расстреляли автомобиль. Убили Амину Окуеву и ранен в ногу Адам Осмаев.