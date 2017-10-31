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Охорона Осмаєва буде посилена - прокурор

Охорона Осмаєва буде посилена - прокурор

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці планують посилити охорону добровольця АТО Адама Осмаєва. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив прокурор Київської області Дмитро Чібісов, передає УНН.

"Зараз дійсно застосовуються заходи безпеки (щодо А.Осмаєва – ред.) і враховуючи системні напади щодо цих осіб, я впевнений, що охорону найближчим часом знімати з нього не будуть . Більше того будуть заходи охорони посилені", - сказав Д.Чібісов.

Уже 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.

Українські Національні Новини

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