Охорона Осмаєва буде посилена - прокурор

"Зараз дійсно застосовуються заходи безпеки (щодо А.Осмаєва – ред.) і враховуючи системні напади щодо цих осіб, я впевнений, що охорону найближчим часом знімати з нього не будуть . Більше того будуть заходи охорони посилені", - сказав Д.Чібісов.

Уже 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.