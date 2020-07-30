Охлаждающий напиток на основе коньяка: Koktebel представил оригинальный рецепт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Украинский бренд коньяка Koktebel поделился рецептом охлаждающего напитка на основе коньяка, передает УНН со ссылкой на страницу алкогольного напитка в Facebook.
Для приготовления напитка понадобятся следующие ингредиенты:
- Лед
- Мята
- 200 мл коньяка KOKTEBEL
- 350 мл сока
- Фрукты
Рецепт приготовления напитка достаточно прост. Для начала нужно положить лед и мяту в сосуд.
Далее следует добавить 200 мл коньяка KOKTEBEL, а затем - 350 мл сока.
Фрукты добавляются по вкусу.
"Делаем глоток и забываем обо всех заботах", - советуют в KOKTEBEL.
Как информировал УНН, бренд Koktebel недавно представил новую коллекцию премиальных коньяков Exclusive.