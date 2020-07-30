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19 березня, 18:42 • 49593 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102562 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102202 перегляди

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19 березня, 10:24 • 117799 перегляди

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19 березня, 08:45 • 124197 перегляди

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Охолоджуючий напій на основі коньяку: Koktebel презентував оригінальний рецепт

Охолоджуючий напій на основі коньяку: Koktebel презентував оригінальний рецепт

Київ • УНН

 • 18081 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Український бренд коньяку Koktebel поділився рецептом охолоджуючого напою на основі коньяку, передає УНН із посиланням на сторінку алкогольного напою у Facebook.

Для приготування напою знадобляться такі інгредієнти:

- Лід

- М'ята

- 200 мл коньяку KOKTEBEL

- 350 мл соку

- Фрукти

Рецепт приготування напою досить простий. Для початку потрібно покласти лід та м’яту у посудину.

Далі слід додати 200 мл коньяку KOKTEBEL, а потім - 350 мл соку.

Фрукти додаються за смаком.

"Робимо ковток і забуваємо про всі турботи", - радять у KOKTEBEL.

Як інформував УНН, бренд Koktebel нещодавно представив нову колекцію преміальних коньяків Exclusive.

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