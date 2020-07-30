Охолоджуючий напій на основі коньяку: Koktebel презентував оригінальний рецепт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Український бренд коньяку Koktebel поділився рецептом охолоджуючого напою на основі коньяку, передає УНН із посиланням на сторінку алкогольного напою у Facebook.
Для приготування напою знадобляться такі інгредієнти:
- Лід
- М'ята
- 200 мл коньяку KOKTEBEL
- 350 мл соку
- Фрукти
Рецепт приготування напою досить простий. Для початку потрібно покласти лід та м’яту у посудину.
Далі слід додати 200 мл коньяку KOKTEBEL, а потім - 350 мл соку.
Фрукти додаються за смаком.
"Робимо ковток і забуваємо про всі турботи", - радять у KOKTEBEL.
Як інформував УНН, бренд Koktebel нещодавно представив нову колекцію преміальних коньяків Exclusive.