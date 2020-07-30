Охолоджуючий напій на основі коньяку: Koktebel презентував оригінальний рецепт

Для приготування напою знадобляться такі інгредієнти:

- Лід

- М'ята

- 200 мл коньяку KOKTEBEL

- 350 мл соку

- Фрукти

Рецепт приготування напою досить простий. Для початку потрібно покласти лід та м’яту у посудину.

Далі слід додати 200 мл коньяку KOKTEBEL, а потім - 350 мл соку.

Фрукти додаються за смаком.

"Робимо ковток і забуваємо про всі турботи", - радять у KOKTEBEL.

Як інформував УНН, бренд Koktebel нещодавно представив нову колекцію преміальних коньяків Exclusive.