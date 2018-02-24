ОИ-2018: Швейцария взяла "бронзу" в мужском керлинге
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В матче за третье место в мужском керлинге Швейцария обыграла Канаду и стала “бронзовым” призером Олимпиады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Олимпиады-2018.
Швейцарская сборная обыграла Канаду со счетом 7:5 и стала “бронзовым” призером Олимпиады.
На прошлых Олимпийских играх в Сочи Канада была третьей, Китай — второй, Швеция — первая.
Сегодня на ОИ-2018 Швеция и США разыграют “золото” мужского керлинга. Начало — в 08:35 по Киеву.