ОИ-2018: Швейцария взяла "бронзу" в мужском керлинге

Швейцарская сборная обыграла Канаду со счетом 7:5 и стала “бронзовым” призером Олимпиады.

На прошлых Олимпийских играх в Сочи Канада была третьей, Китай — второй, Швеция — первая.

Сегодня на ОИ-2018 Швеция и США разыграют “золото” мужского керлинга. Начало — в 08:35 по Киеву.