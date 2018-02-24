ОІ-2018: Швейцарія взяла "бронзу" в чоловічому керлінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У матчі за третє місце в чоловічому керлінгу Швейцарія обіграла Канаду та стала “бронзовим” призером Олімпіади. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Олімпіади-2018.
Швейцарська збірна обіграла Канаду з рахунком 7:5 і стала “бронзовим” призером Олімпіади.
На минулих Олімпійських іграх у Сочі Канада була третьою, Китай — другий, Швеція — перша.
Сьогодні на ОІ-2018 Швеція та США розіграють “золото” чоловічого керлінгу. Початок — о 08:35 за Києвом.