Огрызко предположил, что Украине все же стоит выслать российских дипломатов

"Только из чувства солидарности с нашими западными партнерами мы должны выслать из Украины нескольких российских "дипломатов". Речь не идет о консулах, хотя и их присутствие в России не дает никакой гарантии, что они могут помочь. Еще есть время изменить позицию", - написал Огрызко.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов - и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с "Мордором", без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя.

Напомним, российские дипломаты выехали из посольства РФ в Лондоне.