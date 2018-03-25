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Огризко припустив, що Україні все ж варто вислати російських дипломатів

Огризко припустив, що Україні все ж варто вислати російських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Тільки з почуття солідарності з нашими західними партнерами ми мали б вислати з України кількох російських "дипломатів". Про це повідомив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко у Twitter, передає УНН.

"Тільки з почуття солідарності з нашими західними партнерами ми мали б вислати з України кількох російських "дипломатів". Не йдеться про консулів, хоча і їхня присутність в Росії не дає жодної гарантії, що вони можуть допомогти. Ще є час змінити позицію", - написав Огризко.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила, що висилка російських консулів викличе висилку українських консулів - й наші політв‘язні в РФ залишаться сам на сам з "мордором", без шансу бодай раз на кілька місяців побачити українського представника. 

Нагадаємо, російські дипломати виїхали з посольства РФ у Лондоні.

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