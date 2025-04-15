Ограничение пенсий работающим прокурорам: Рада приняла законопроект за основу
Киев • УНН
Верховная Рада приняла за основу законопроект №12278 о пенсионном обеспечении работников прокуратуры. Пенсию за выслугу лет будут назначать только после их увольнения.
Верховная Рада приняла за основу законопроект о пенсионном обеспечении работников прокуратуры, по которому планируется ограничить выплаты пенсий работающим прокурорам, а пенсия за выслугу лет назначается прокурорам только после их увольнения. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12278.
Детали
"Рада со второй попытки приняла №12278 о пенсионном обеспечении работников прокуратуры. Уменьшили пенсии им. "За" основу - 239", - сообщил Железняк.
В соответствии с законопроектом, пенсия за выслугу лет назначается прокурорам только после их увольнения из органов прокуратуры.
Планируется предусматривать, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения.
Кроме того, планируется закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Дополнение
В марте Верховная Рада не смогла принять указанный законопроект за основу (было 223 голоса "за"), поэтому было решено отправить его на повторное второе чтение (229 голосов).
В апреле комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на своем заседании рекомендовал парламенту доработать указанный законопроект и принять его за основу.