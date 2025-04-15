Обмеження пенсій працюючим прокурорам: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури, за яким планується обмежити виплати пенсій працюючим прокурорам, а пенсія за вислугу років призначається прокурорам лише після їх звільнення. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12278.

Деталі

"Рада з другої спроби прийняла №12278 про пенсійне забезпечення працівників прокуратури. Зменшили пенсії їм. "За" основу - 239", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, пенсія за вислугу років призначається прокурорам лише після їх звільнення з органів прокуратури.

Планується передбачати, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення.

Окрім того, планується закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Доповнення

У березні Верховна Рада не змогла ухвалити вказаний законопроєкт за основу (було 223 голоси "за"), тому було вирішено відправити його на повторне друге читання (229 голосів).

У квітні комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на своєму засіданні рекомендував парламенту доопрацювати зазначений законопроєкт та ухвалити його за основу.