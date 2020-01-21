Объявлены имена финалистов на должность председателя Госкино
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Национальное агентство по вопросам государственной службы объявило результат собеседования на должность председателя Госкино. В финальный тур конкурса прошло пять кандидатов. Соответствующее видео объявления результатов конкурса было опубликовано НАГС на канале в YouTube, передает УНН.
НАГС по результатам собеседования рекомендует пять кандидатов к рассмотрению Кабинетом министров. Их проверяли по критериям лидерства, коммуникации и взаимодействия, и тому подобное. К следующему этапу не прошли кандидаты, имеющие ноль баллов по одной или несколькими компетенциями. В результате собеседования с представителями Кабмина будет избран новый председатель Госкино.
Наибольший балл по результатам всех этапов конкурса, а именно знание законодательства, иностранного языка, собеседования с представителями НАГС, набрал директор киевских кинотеатров "Бумер" и "Магнат" Сергей Зленко.
Список финалистов выглядит так:
- Зленко Сергей Александрович.
- Бесхмельницина Ольга Николаевна.
- Куценко Станислав Игоревич.
- Кудерчук Марина Николаевна.
- Слепак Сергей Виленович.
Напомним, решением Кабинета министров от 27 ноября был объявлен новый конкурс на должность председателя Госкино.