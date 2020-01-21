Оголошено імена фіналістів на посаду голови Держкіно
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Національне агентство з питань державної служби оголосило результат співбесіди на посаду голови Держкіно. До фінального туру конкурсу пройшло п’ять кандидатів. Відповідне відео оголошення результатів конкурсу було опубліковане НАДС на каналі в YouTube, передає УНН.
НАДС за результатами співбесіди рекомендує п’ятьох кандидатів до розгляду Кабінетом міністрів. Їх перевіряли за критеріями лідерства, комунікації та взаємодії, тощо. До наступного етапу не пройшли кандидати, які мають нуль балів за однією або декількома компетентностями. В результаті співбесіди з представниками Кабміну буде обрано нового голову Держкіно.
Найбільший бал, за результатами всіх етапів конкурсу, а саме знання законодавства, іноземної мови, співбесіди з представниками НАДС, набрав директор київських кінотеатрів "Бумер" та "Магнат" Сергій Зленко.
Список фіналістів виглядає так:
- Зленко Сергій Олександрович.
- Бесхмельниціна Ольга Миколаївна.
- Куценко Станіслав Ігорович.
- Кудерчук Марина Миколаївна.
- Слєпак Сергій Вілєнович.
Нагадаємо, рішенням Кабінету міністрів від 27 листопада було оголошено новий конкурс на посаду голови Держкіно.