Обзор самых масштабных несчастных случаев, которые произошли в Украине в 2016 году

ukru
12 марта, 19:49 • 76100 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 117646 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 112932 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110438 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 137415 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113766 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120906 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130280 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140372 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144643 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

12 марта, 16:32 • 30882 просмотра
Трамп: есть люди, которые едут в россию прямо сейчас

Трамп: есть люди, которые едут в россию прямо сейчас

12 марта, 16:36 • 24096 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 42032 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

20:50 • 31516 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 34667 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 76096 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 117641 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103297 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110599 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 137415 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137816 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145918 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150794 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149250 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152605 просмотра
Актуальное
Обзор самых масштабных несчастных случаев, которые произошли в Украине в 2016 году

Обзор самых масштабных несчастных случаев, которые произошли в Украине в 2016 году

Киев • УНН

 • 15337 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В 2016 году на территории Украины горели торфяники, Грибовицкая свалка и дом престарелых в Киевской области, обрушивались дома и шахты. УНН предлагает вспомнить самые масштабные трагедии Украины в 2016 году.

Пожары

Больше всего пожаров с трагическими последствиями этого года произошло в Одессе. Один из таких   несчастных случаев произошел 21 апреля. В пожаре погибли шесть детей . Детям было от 4 месяцев до 10 лет. Еще одно возгорание в Одессе произошло 2 декабря. В квартире 11-этажного дома погибла мать и пятеро маленьких детей, вся семья задохнулась .

Одним из наиболее масштабных пожаров 2016 года был пожар возле Львова, который произошел в мае на Грибовицкой свалке. Вследствие возгорания произошли оползни многотонного мусора, которые унесли жизни трех спасателей и одного эколога. Погибших искали больше месяца .

29 мая крупный пожар произошел в доме престарелых в селе Литочки Киевской области, который унес жизни 17 человек .

Не менее масштабным был  пожар в чернобыльской зоне 16 июля. На территории Зоны отчуждения и в районе бывшего населенного пункта Буряковка спасатели тушили лесную подстилку и кустарники, что  горели отдельными ячейками на площади в 15 гектаров.

Еще одна трагедия, связанная с огнем, произошла 27 ноября в ночном клубе во Львове. Тогда пострадали 25 человек, большинство из которых вместо того, чтобы спасать себя и других, снимали инцидент на видео.

И недавно, 25 декабря, в Киеве на рынке возле станции метро "Лесная" произошел крупный пожар с пострадавшими.

Также стоит упомянуть горения торфяников , которые вспыхивали по всей территории Украины, преимущественно в Волынской, Черниговской, Киевской и Львовской областях. Только в столице площадь тления торфяников заняла более 120 га. Как следствие, норма загрязнения воздуха в Киеве была значительно превышена .

Обвалы

Одним из самых трагичных событий в Украине в 2016 году стало сдвиги дома на улице Богдана Хмельницкого в Киеве 25 февраля, в результате чего погибли два человека .

12 апреля в результате оползней на шахтах Донецкой области погиб человек , еще двое пострадали.

Масштабный обвал в 2016 году произошел 11 октября в средней школе №6 в Василькове. Там обвалилась стена здания . Жертв и пострадавших не было. Причин и виновников обвала стены пока не обнаружено.

Несколькими днями позже жилой дом обрушился в Одессе .

Следует вспомнить и об обвале общежития в Чернигове 12 декабря. По словам пожарных, вероятно, это произошло из-за взрыва газа . Там погибла молодая женщина и еще 8 человек были травмированы, один подросток с серьезными травмами госпитализирован.

Еще один ужасный обвал произошел 21 декабря на шахте "Центральная" государственного предприятия "Торецкуголь", в результате чего семь шахтеров были заблокированы . Однако спасатели оперативно достали рабочих из-под завалов. Все остались живы.

Отравление

По состоянию на 28 ноября в Украине зарегистрировано 150 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 73 завершились летально .

Еще одно масштабное отравление произошло 22 ноября в Хмельницкой области. Там 129 человек отравились на фестивале "Жемчужина Каменца". Вследствие вспышки острой кишечной инфекции были госпитализированы 110 детей и 19 взрослых .

Всего через несколько дней, 25 ноября, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале медики забрали с поезда 18 детей с серьезным отравлением, трое из которых были в тяжелом состоянии . Больные дети являются участниками танцевального коллектива "Галатея" из города Бровары, они участвовали в конкурсе в городе Каменец-Подольский.

Стоит вспомнить и отравления в Одессе тортом "Наполеон". Там 12 декабря отравились 72 человека, из них 18 детей.

ДТП

Одна из ужасных аварий произошла 1 сентября на трассе вблизи Броваров. Фура с номерными знаками Болгарии сбила группу велосипедистов . Единственным погибшим в аварии стал 13-летний Андрей Положенцев. Тренер и еще несколько ребят-велосипедистов попали в реанимацию.

Также трагическая авария произошла в Винницкой области. 20 октября у села Журавное пассажирский дизель-поезд сообщением "Хмельницкий - Винница" врезался в грузовик с деревом . В результате три человека погибли.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Николаевской области. Микроавтобус на большой скорости врезался в фуру. 8 пассажиров и водитель погибли на месте . Еще одна пассажирка доставлена в больницу с тяжелыми травмами, но она умерла через несколько часов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы