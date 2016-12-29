Обзор самых масштабных несчастных случаев, которые произошли в Украине в 2016 году

Пожары

Больше всего пожаров с трагическими последствиями этого года произошло в Одессе. Один из таких несчастных случаев произошел 21 апреля. В пожаре погибли шесть детей . Детям было от 4 месяцев до 10 лет. Еще одно возгорание в Одессе произошло 2 декабря. В квартире 11-этажного дома погибла мать и пятеро маленьких детей, вся семья задохнулась .

Одним из наиболее масштабных пожаров 2016 года был пожар возле Львова, который произошел в мае на Грибовицкой свалке. Вследствие возгорания произошли оползни многотонного мусора, которые унесли жизни трех спасателей и одного эколога. Погибших искали больше месяца .

29 мая крупный пожар произошел в доме престарелых в селе Литочки Киевской области, который унес жизни 17 человек .

Не менее масштабным был пожар в чернобыльской зоне 16 июля. На территории Зоны отчуждения и в районе бывшего населенного пункта Буряковка спасатели тушили лесную подстилку и кустарники, что горели отдельными ячейками на площади в 15 гектаров.

Еще одна трагедия, связанная с огнем, произошла 27 ноября в ночном клубе во Львове. Тогда пострадали 25 человек, большинство из которых вместо того, чтобы спасать себя и других, снимали инцидент на видео.

И недавно, 25 декабря, в Киеве на рынке возле станции метро "Лесная" произошел крупный пожар с пострадавшими.

Также стоит упомянуть горения торфяников , которые вспыхивали по всей территории Украины, преимущественно в Волынской, Черниговской, Киевской и Львовской областях. Только в столице площадь тления торфяников заняла более 120 га. Как следствие, норма загрязнения воздуха в Киеве была значительно превышена .

Обвалы

Одним из самых трагичных событий в Украине в 2016 году стало сдвиги дома на улице Богдана Хмельницкого в Киеве 25 февраля, в результате чего погибли два человека .

12 апреля в результате оползней на шахтах Донецкой области погиб человек , еще двое пострадали.

Масштабный обвал в 2016 году произошел 11 октября в средней школе №6 в Василькове. Там обвалилась стена здания . Жертв и пострадавших не было. Причин и виновников обвала стены пока не обнаружено.

Несколькими днями позже жилой дом обрушился в Одессе .

Следует вспомнить и об обвале общежития в Чернигове 12 декабря. По словам пожарных, вероятно, это произошло из-за взрыва газа . Там погибла молодая женщина и еще 8 человек были травмированы, один подросток с серьезными травмами госпитализирован.

Еще один ужасный обвал произошел 21 декабря на шахте "Центральная" государственного предприятия "Торецкуголь", в результате чего семь шахтеров были заблокированы . Однако спасатели оперативно достали рабочих из-под завалов. Все остались живы.

Отравление

По состоянию на 28 ноября в Украине зарегистрировано 150 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 73 завершились летально .

Еще одно масштабное отравление произошло 22 ноября в Хмельницкой области. Там 129 человек отравились на фестивале "Жемчужина Каменца". Вследствие вспышки острой кишечной инфекции были госпитализированы 110 детей и 19 взрослых .

Всего через несколько дней, 25 ноября, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале медики забрали с поезда 18 детей с серьезным отравлением, трое из которых были в тяжелом состоянии . Больные дети являются участниками танцевального коллектива "Галатея" из города Бровары, они участвовали в конкурсе в городе Каменец-Подольский.

Стоит вспомнить и отравления в Одессе тортом "Наполеон". Там 12 декабря отравились 72 человека, из них 18 детей.

ДТП

Одна из ужасных аварий произошла 1 сентября на трассе вблизи Броваров. Фура с номерными знаками Болгарии сбила группу велосипедистов . Единственным погибшим в аварии стал 13-летний Андрей Положенцев. Тренер и еще несколько ребят-велосипедистов попали в реанимацию.

Также трагическая авария произошла в Винницкой области. 20 октября у села Журавное пассажирский дизель-поезд сообщением "Хмельницкий - Винница" врезался в грузовик с деревом . В результате три человека погибли.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Николаевской области. Микроавтобус на большой скорости врезался в фуру. 8 пассажиров и водитель погибли на месте . Еще одна пассажирка доставлена в больницу с тяжелыми травмами, но она умерла через несколько часов.