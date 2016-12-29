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Огляд наймасшабніших нещасних випадків, які сталися в Україні у 2016 році

Огляд наймасшабніших нещасних випадків, які сталися в Україні у 2016 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У 2016 році на території України горіли торф'яники, Грибовицьке сміттєзвалище і будинок для літніх людей на Київщині, обвалювалися будинки і шахти. УНН пропонує згадати наймасштабніші трагедії України за 2016 рік.

Пожежі

Найбільше пожеж з трагічними наслідками цього року сталося в Одесі. Один таких з нещасних випадків трапився 21 квітня. У пожежі загинуло шестеро дітей. Дітям було від 4 місяців до 10 років. Ще одне займання в Одесі сталося 2 грудня. В квартирі 11-поверхового будинку загинула мати і п’ятеро маленьких дітей, вся родина вчаділа.

Однією з найбільш масштабних пожеж 2016 року була пожежа біля Львова, яка сталась у травні на Грибовицькому сміттєзвалищі. Внаслідок загоряння відбулися зсуви багатотонного сміття, які забрали життя трьох рятувальників та одного еколога. Загиблих шукали більше місяця.

29 травня велика пожежа сталась в будинку для літніх людей у селі Літочки на Київщині, яка забрала життя 17 людей.

Не менш масштабною була пожежа у чорнобильській зоні 16 липня. На території Зони відчуження та в районі колишнього населеного пункту Буряківка рятувальники гасили лісову підстилку та чагарники, що горіли окремими осередками на площі до 15 гектарів.

Ще одна трагедія, пов’язана з вогнем, сталася 27 листопада в нічному клубі у Львові. Тоді постраждало 25 осіб, більшість з яких замість того, щоб рятувати себе та інших, знімали інцидент на відео.

І нещодавно, 25 грудня, у Києві на ринку біля станції метро "Лісова" сталася велика пожежа з постраждалими.

Також варто згадати горіння торф’яників, які спалахували по всій території України, переважно у Волинській, Чернігівській, Київській та Львівській областях. Тільки у столиці площа тління торфовищ зайняла більше 120 га. Як наслідок, норма забруднюваності повітря в Києві була значно перевищеною.

Обвали

Однією з найтрагічнішних подій в Україні у 2016 році стало зрушення будинку на вулиці Богдана Хмельницького у Києві 25 лютого, внаслідок чого загинуло двоє людей.

12 квітня внаслідок обвалів на шахтах Донеччини загинула людина, ще двоє постраждали.

Наймасштабніший обвал у 2016 році стався 11 жовтня у середній школі №6 у Василькові. Там обвалилась стіна будівлі. Жертв та постраждалих не було. Причин та винуватців зрушення стіни поки не виявлено.

Кількома днями пізніше житловий будинок обвалився в Одесі.

Слід згадати і про обвал гуртожитку в Чернігові 12 грудня. За словами пожежників, ймовірно, це сталося через вибух газу. Там загинула молода жінка та ще 8 осіб були травмовані, одного підлітка з серйозними травмами госпіталізували.

Ще один жахливий обвал стався 21 грудня на шахті "Центральна" державного підприємства "Торецьквугілля", внаслідок чого семеро шахтарів були заблоковані. Однак рятувальники оперативно дістали робітників з-під завалів. Всі залишились живими.

Отруєння

Станом на 28 листопада в Україні зареєстровано 150 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 73 завершилися летально.

Ще одне масштабне отруєння сталось 22 листопада на Хмельниччині. Там 129 людей отруїлися на фестивалі “Перлина Кам’янця”. Внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції було госпіталізовано 110 дітей та 19 дорослих.

Всього через кілька днів, 25 листопада, у Києві на центральному залізничному вокзалі медики забрали з потягу 18 дітей з серйозним отруєнням, троє з яких були у важкому стані. Хворі діти є учасниками танцювального колективу "Галатея" з міста Бровари, вони брали участь в конкурсі в місті Кам'янець-Подільський.

Варто згадати і отруєння в Одесі тортом "Наполеон". Там 12 грудня отруїлись 72 людини, з них 18 дітей.

ДТП

Одна з жахливих аварій сталася 1 вересня на трасі поблизу Броварів. Фура з номерними знаками Болгарії збила гурт велосипедистів. Єдиним загиблим в аварії став 13-річний Андрій Положенцев. Тренер і ще кілька хлопців-велосипедистів потрапили до реанімації.

Також трагічна аварія трапилась у Вінницькій області. 20 жовтня біля села Журавне пасажирський дизель-потяг сполученням "Хмельницький - Вінниця" врізався у вантажівку з деревом. Внаслідок цього троє людей загинуло.

Ще одна смертельна ДТП сталась на Миколаївщині. Мікроавтобус на великій швидкості врізався у фуру. 8 пасажирів та водій загинули на місці. Ще одну пасажирку доправили до лікарні з важкими травмами, але вона померла за кілька годин.

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