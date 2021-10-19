Официально: Рада в четверг соберется на внеочередное по требованию Зеленского, рассмотрят 14 законопроектов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания. В повестке дня - 14 законопроектов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВР.
Цитата
"Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Распоряжение № 349 о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания парламента", - говорится в сообщении аппарата.
Детали
Согласно тексту распоряжения, внеочередное заседание было созвано в связи с требованием Президента Украины. На заседании в четверг рассмотрят следующие проекты законов:
- о внесении изменений в законы Украины "Об охране прав на сорта растений" и "О семенах и посадочном материале (№ 3680-д);
- об энергетической эффективности (№ 4507)
- по развитию высокоэффективной когенерации (№ 4527)
- по развитию производства биометана (№ 5464)
- о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (№ 6055)
- по приведению законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС (№ 4554)
- о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечения сохранности информации (№ 0075)
- о ратификации Соглашения между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№ 0089)
- о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№ 0094)
- о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве (№ 0108)
- о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между КМУ и правительством Дании об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (№ 0111)
- о ратификации Письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0113)
- о ратификации Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (№ 0120)
- о ратификации Гарантийного соглашения "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и ЕБРР (№ 0123).
Добавим
Стефанчук в понедельник сообщал, что в четверг в парламенте может состояться дополнительная внеочередная сессия, посвященная евроинтеграционным законам.