Офіційно: Рада у четвер збереться на позачергове за вимогою Зеленського, розглянуть 14 законопроектів

Цитата

“Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження № 349 про скликання 21 жовтня позачергового пленарного засідання Парламенту”, — йдеться в повідомлені апарату.

Деталі

Згідно з текстом розпорядження, позачергове засідання було скликане у зв’язку з вимогою Президента України. На засіданні в четвер розглянуть наступні проекти законів:

— про внесення змін до законів України “Про охорону прав на сорти рослин” та “Про насіння і садивний матеріал (№ 3680-д);

— про енергетичну ефективність (№ 4507);

— щодо розвитку високоефективної когенерації (№ 4527);

— щодо розвитку виробництва біометану (№ 5464);

— про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (№ 6055);

— щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС (№ 4554);

— про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації (№ 0075);

— про ратифікацію Угоди між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (№ 0089);

— про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№ 0094);

— про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Естонії про технічне та фінансове співробітництво (№ 0108);

— про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між КМУ та урядом Данії про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ (№ 0111);

— про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0113);

— про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (№ 0120);

— про ратифікацію Гарантійної угоди “Проект розвитку АТ „Укрпошта“: Логістична мережа та Сільське відділення” між Україною та ЄБРР (№ 0123).

Додамо

Стефанчук у понеділок повідомляв, що у четвер в парламенті може відбутись додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам.