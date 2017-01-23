Официально. Обзор событий за 16-22 января

Трамп

Дональд Трамп принял присягу президента Соединенных Штатов Америки 20 января. Пока в церкви по этому поводу продолжалась служба, а новоизбранный президент пускал слезы умиления, бывший президент США Барак Обама в последний раз выходил из Овального кабинета. На прощание Барак оставил записку своему преемнику, положив бумажку в верхний ящик рабочего стола в президентском кабинете. Однако, что именно Барак сказал в своем послании Дональду, осталось за кадром.

Инаугурация 45-го президента прошла на фоне массовых протестов. В Вашингтоне группа одетых в черное провела марш протеста, во время которого начала бить витрины магазинов и жечь автомобили. В ходе протестов было арестовано более 200 человек. А на следующий после инаугурации день в Вашингтоне прошла многотысячная акция "Марш женщин". Участницы протеста выступили против политики нового президента США. Аналогичные женские марши против Трампа прошли в Лондоне, Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве и Амстердаме.

Впрочем, это не помешало Трампу принять присягу. В своей инаугурационной речи новый президент, на удивление, был краток. Он назвал 20 января днем "когда люди стали владельцами страны снова" и провозгласил, что с этого момента "прекращается эпоха пустых разговоров и начинается эпоха действий". Он описал, как страдали простые американцы из-за безработицы и преступности, и пообещал прекратить это.

Своим лозунгом новый президент провозгласил фразу "Америка превыше всего" и заявил, что нужно покупать американское и нанимать на работу исключительно американцев. Что касается международной политики, здесь Трамп пообещал стереть с лица земли радикальных исламских террористов, укрепить существующие альянсы и создать новые.

В конце речи он произнес свою коронную фразу "Мы сделаем Америку великой снова" (Make America great again). После этого прозвучал гимн США в исполнении финалистки талант-шоу Джеки Иванко.

По регламенту дальше стартовал инаугурационный ланч, где Дональд Трамп наконец пересекся лично с Хиллари Клинтон. Как пишет The Washington Post, Трамп подошел к столу Клинтон, пожал ее руку и поблагодарил за то, что она пришла. А в завершении ланча даже устроил бывшей сопернице овацию.

Геращенко

О том, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили покушение на жизнь одного из народных депутатов, стало известно в субботу, 21 января. В тот день глава СБУ Василий Грицак созвал срочный брифинг, во время которого продемонстрировал аудио- и видеозаписи переговоров двух россиян. Злоумышленники прибыли на территорию Украины 14 декабря прошлого года и намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль народного избранника. Мишенью оказался депутат от Народного фронта и советник главы МВД Антон Геращенко.

По информации Службы безопасности, убить Геращенко хотели по той причине, что он является известным политиком и видной медийной фигурой с открытыми антироссийскими взглядами. К тому же нардеп является одним из создателей базы данных террористов "Миротворец".

Согласно данным источника, следить за Геращенко потенциальные убийцы начали больше месяца назад. Примерно в то же время СБУ раскрыла эти планы, перехватила телефонные разговоры и также начала следить за организаторами и исполнителями покушения. Когда стало известно, что у террористов появилась взрывчатка, работники СБУ задержали потенциальных убийц.

Сам Антон Геращенко чуть позже сообщил, что украинские спецслужбы предупредили его о покушении. По его словам, террористическая группа, которая готовила его убийство, была направлена ​​в Украину по заданию спецслужб РФ. Эту информацию подтвердил и министр внутренних дел Арсен Аваков. На своей странице в Facebook Аваков написал, что украинцы получили материалы по ряду покушений и убийств по "схеме А.Геращенка".

Поэтому не переключайтесь, друзья. Продолжение следует.