Офіційно. Огляд подій за 16-22 січня

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Головними героями тижня стали американський мільярдер Дональд Трамп та український депутат Антон Геращенко. Перший офіційно став президентом США, а другому офіційно вдалося уникнути смерті.

ТРАМП
Дональд Трамп прийняв присягу президента Сполучених Штатів Америки 20 січня. Поки у церкві з цього приводу тривала служба, а новообраний президент пускав сльози від розчулення, колишній президент США Барак Обама в останній раз виходив з Овального кабінету. На прощання Барак залишив записку своєму наступникові, поклавши папірець у верхню шухлядку робочого столу в президентському кабінеті. Однак що саме Барак сказав у своєму посланні Дональдові, лишилося за кадром.

Інавгурація 45-го президента пройшла на тлі масових протестів. У Вашингтоні група одягнених в чорне провела марш протесту, під час якого почала бити вітрини магазинів та палити автомобілі. В ході протестів було заарештовано понад 200 осіб. А наступного після інавгурації дня у Вашингтоні пройшла багатотисячна акція “Марш жінок”. Учасниці протесту виступили проти політики нового президента США. Аналогічні жіночі марші проти Трампа пройшли в Лондоні, Берліні, Парижі, Римі, Відні, Женеві та Амстердамі.

Втім, це не завадило Трампу скласти присягу. У своїй інавгураційній промові новий президент, на диво, був лаконічним. Він назвав 20 січня днем “коли люди стали власниками країни знову” і проголосив, що з цього моменту “припиняється епоха порожніх розмов і починається епоха дій”. Він описав те, як страждали прості американці через безробіття та злочинність, і пообіцяв припинити це.

Своїм гаслом новий президент проголосив фразу “Америка понад усе” і заявив, що потрібно купувати американське та наймати на роботу виключно американців. Що стосується міжнародної політики, тут Трамп пообіцяв стерти з лиця землі радикальних ісламських терористів, зміцнити існуючі альянси та створити нові.

Наприкінці промови він виголосив свою коронну фразу “Ми зробимо Америку великої знову” (Make America great again). Після цього пролунав гімн США у виконанні фіналістки талант-шоу Джекі Іванко.

За регламентом далі стартував інавгураційний ланч, де Дональд Трамп нарешті перетнувся особисто із Гілларі Клінтон. Як пише The Washington Post, Трамп підійшов до столу Клінтон, потиснув її руку і подякував за те, що вона прийшла. А в завершенні ланчу навіть влаштував колишній суперниці овацію.

ГЕРАЩЕНКО
Про те, що працівники Служби безпеки України попередили замах на життя одного з народних депутатів, стало відомо у суботу, 21 січня. Того дня голова СБУ Василь Грицак скликав терміновий брифінг, під час якого продемонстрував аудіо- та відеозаписи переговорів двох росіян. Зловмисники прибули на територію України 14 грудня минулого року та мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль народного обранця. Мішенню виявився депутат від Народного фронту та радник голови МВС Антон Геращенко.

За інформацією Служби безпеки, вбити Геращенка хотіли з тієї причини, що він є відомим політиком і видною медійної фігурою із відкритими антиросійськими поглядами. До того ж нардеп є одним з творців бази даних терористів “Миротворець”.

Згідно з даними джерела, стежити за Геращенком потенційні вбивці розпочали більше місяця тому. Приблизно в той же час СБУ розкусила ці плани, перехопила телефонні розмови і також почала стежити за організаторами та виконавцями замаху. Коли стало відомо, що у терористів з’явилася вибухівка, працівники СБУ затримали потенційних вбивць.

Сам Антон Геращенко трохи пізніше повідомив, що українські спецслужби попередили його про замах. За його словами, терористичну групу, яка готувала його вбивство, була направлена в Україну за завданням спецслужб РФ. Цю інформацію підтвердив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. На своїй сторінці у Facebook А.Аваков написав, що українці отримали матеріали щодо низки замахів і вбивств за “схемою А.Геращенка”.

Тож не перемикайтеся, друзі. Далі буде.

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